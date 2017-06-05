Human Rights Watch вимагає від бойовиків негайно звільнити вченого Козловського
Про це йдеться в заяві, поширеній HRW у суботу, повідомляє "Радіо Свобода".
"Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований", – заявила представник організації Таня Купер.
Вона наголосила, що Козловського утримували за гратами суто за його політичні погляди.
У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.
"За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні у Козловського було мало шансів на справедливий суд", – зазначила Купер.
"Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозицію до дій сепаратистів", – вважають у HRW.
Нагадаємо, 3 травня 2017 року бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі історика Ігоря Козловського строком на 2 роки 8 місяців.
Ученого-релігієзнавця Ігоря Козловського схопили в січні 2016 року в окупованому Донецьку.
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