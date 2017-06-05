Human Rights Watch вимагає від бойовиків негайно звільнити вченого Козловського

Із січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає окупантів Донецької області негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого раніше цього місяця "військовий трибунал "ДНР" засудив до майже трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в заяві, поширеній HRW у суботу, повідомляє "Радіо Свобода".

"Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований", – заявила представник організації Таня Купер.

Вона наголосила, що Козловського утримували за гратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

"За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні у Козловського було мало шансів на справедливий суд", – зазначила Купер.

"Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозицію до дій сепаратистів", – вважають у HRW.

Нагадаємо, 3 травня 2017 року бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі історика Ігоря Козловського строком на 2 роки 8 місяців.

Ученого-релігієзнавця Ігоря Козловського схопили в січні 2016 року в окупованому Донецьку.