Hyundai презентувала авто з роботизованими ногами: воно може ходити та стрибати

Автомобіль Elevate може зі швидкістю 5 км/год ходити та долати перешкоди, а також стрибати на 1,5 метра

Південнокорейська компанія Hyundai представила малу модель автомобіля з роботизованими ногами. Розробку презентували у Лас-Вегасі на найбільшій технологічній виставці Consumer Electronic Show (CES).

Автомобіль Elevate може зі швидкістю 5 км/год ходити та долати перешкоди, а також стрибати на 1,5 метра. Роботизовані ноги автомобіля облаштовані спеціальними колесами, повідомляє "Громадське".

"Це частина проекту, який досліджує технології за межами діапазону коліс", - заявили в Hyundai.

Компанія сподівається, що такий автомобіль зможе, зокрема, допомагати при стихійних лихах. Адже нині техніка підвозить медиків та рятувальників лише до краю уламків, а далі люди вимушені йти самостійно. Натомість Elevate зможе подолати перешкоди та швидше доставити необхідне до потрібної точки.

Крім того, в Hyundai припустили, що нове авто зможе піднімати людей на інвалідних візках та транспортувати їх.

Нагадаємо, що в Україні стартувало виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги, які вироблятимуться на виробничих потужностях компанії Briorson Motors на базі моделі Hyundai H350.