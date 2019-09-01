Hyundai презентувала авто з роботизованими ногами: воно може ходити та стрибати
Автомобіль Elevate може зі швидкістю 5 км/год ходити та долати перешкоди, а також стрибати на 1,5 метра. Роботизовані ноги автомобіля облаштовані спеціальними колесами, повідомляє "Громадське".
"Це частина проекту, який досліджує технології за межами діапазону коліс", - заявили в Hyundai.
Компанія сподівається, що такий автомобіль зможе, зокрема, допомагати при стихійних лихах. Адже нині техніка підвозить медиків та рятувальників лише до краю уламків, а далі люди вимушені йти самостійно. Натомість Elevate зможе подолати перешкоди та швидше доставити необхідне до потрібної точки.
Крім того, в Hyundai припустили, що нове авто зможе піднімати людей на інвалідних візках та транспортувати їх.
Нагадаємо, що в Україні стартувало виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги, які вироблятимуться на виробничих потужностях компанії Briorson Motors на базі моделі Hyundai H350.
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