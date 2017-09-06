Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

IBF назвала дату реваншу Кличко – Джошуа

Кличко взяв час на те, щоб подумати
Рада директорів Міжнародної боксерської федерації (IBF) призначила попередню дату матчу-реваншу між українцем Володимиром Кличком (64-5, 54 КО) і британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).
IBF назвала дату реваншу Кличко – Джошуа Володимир Кличко. Фото: Reuters

У своїй офіційній заяві IBF розглянула варіанти, як того, що бій відбудеться, так і того, що другого поєдинку все ж не буде, повідомляє Xsport.

Але, в будь-якому випадку, болгарин Курбат Пулєв (25-1, 13 КО) залишається обов'язковим претендентом на титул:

1. Якщо у Володимира Кличка не вийде вийти на реванш до 28 жовтня 2017, то бій повинен відбутися не пізніше ніж за 2 грудня 2017 року.

2. Курбат Пулєв - наступний опонент чемпіона IBF, незалежно від того, хто здобуде перемогу в бою. Якщо бій не відбудеться до 2 грудня, то Пулєв продовжує залишатися обов'язковим претендентом на титул Джошуа.

3. Після реваншу IBF не розглядатиме можливість об'єднавчого поєдинку для чемпіона.

4. Більше не буде ніяких винятків для Ентоні Джошуа або Володимира Кличка, якщо він виграє бій, пріоритетними залишаються поєдинки проти обов'язкових претендентів.

На цей момен Володимир Кличко взяв час на те, щоб подумати, чи варто проводити матч-реванш. Остаточну відповідь Володимир обіцяв оголосити найближчим часом.

Як відомо, в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Володимира Кличка в 11-му раунді.

Після бою Кличко запевнив, що згоден продовжити кар'єру тільки заради реваншу проти Ентоні Джошуа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 16:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.