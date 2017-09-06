IBF назвала дату реваншу Кличко – Джошуа

Кличко взяв час на те, щоб подумати

Рада директорів Міжнародної боксерської федерації (IBF) призначила попередню дату матчу-реваншу між українцем Володимиром Кличком (64-5, 54 КО) і британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).

У своїй офіційній заяві IBF розглянула варіанти, як того, що бій відбудеться, так і того, що другого поєдинку все ж не буде, повідомляє Xsport.

Але, в будь-якому випадку, болгарин Курбат Пулєв (25-1, 13 КО) залишається обов'язковим претендентом на титул:

1. Якщо у Володимира Кличка не вийде вийти на реванш до 28 жовтня 2017, то бій повинен відбутися не пізніше ніж за 2 грудня 2017 року.

2. Курбат Пулєв - наступний опонент чемпіона IBF, незалежно від того, хто здобуде перемогу в бою. Якщо бій не відбудеться до 2 грудня, то Пулєв продовжує залишатися обов'язковим претендентом на титул Джошуа.

3. Після реваншу IBF не розглядатиме можливість об'єднавчого поєдинку для чемпіона.

4. Більше не буде ніяких винятків для Ентоні Джошуа або Володимира Кличка, якщо він виграє бій, пріоритетними залишаються поєдинки проти обов'язкових претендентів.

На цей момен Володимир Кличко взяв час на те, щоб подумати, чи варто проводити матч-реванш. Остаточну відповідь Володимир обіцяв оголосити найближчим часом.

Як відомо, в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Володимира Кличка в 11-му раунді.

Після бою Кличко запевнив, що згоден продовжити кар'єру тільки заради реваншу проти Ентоні Джошуа.