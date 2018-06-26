Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Журналісти ідентифікували 230 іноземних діячів, які незаконно відвідали Крим у 2018 році

Найбільший інтерес окупований півострів в ці місяці викликав у громадян Німеччини
З лютого по травень 2018 року журналістам вдалося впізнати в окупованому Росією Криму 231 іноземця, який незаконно відвідав півострів.
Журналісти ідентифікували 230 іноземних діячів, які незаконно відвідали Крим у 2018 році Фото: slovoidilo.ua

Всього вдалося за чотири місяці ідентифікувати 30 громадян Німеччини, які незаконно відвідали Крим, повідомляє  Blackseanews.

Найбільш популярним півострів опинився серед членів німецької правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини. Крим відвідала "делегація" з восьми представників AfD у земельних парламентах. У самій же Німеччині ініціатива цих викликала обурення не тільки у федерального уряду, але й у керівництва AfD.

Андреас Маурер – німецький рекордсмен за кількістю візитів в окупований Крим за ці місяці. Цей скандальний голова фракції "Ліва" (Die Linke) у парламенті міста Квакенбрюк приїжджав у серпні 2017 року в складі "німецької делегації", в жовтні того ж року – у складі "норвезької делегації", у листопаді був учасником "Форуму друзів Криму", в березні 2018 року був "міжнародним спостерігачем" на незаконних виборах президента Росії в окупованому Криму, в квітні не пропустив "Ялтинський міжнародний економічний форум".

Подружжя Вебер з Норвегії просуває "народну дипломатію". У травні 2018 року візит в окупований Росією Крим зробила Марія Романова (постійно проживає в Іспанії), що називає себе "Великою Княгинею" і "главою Російського імператорського дому".

Ще один частий в Криму гість – італієць Стефано Вальдегамбері, депутат регіонального парламенту області Венето. На його рахунку вже згаданий "Форум друзів Криму", президентські вибори і "Ялтинський міжнародний економічний форум".

В цілому ж з Італії вдалося ідентифікувати 21 особу, що робить цю країну другою після Німеччини за числом громадян, що відвідали окупований Крим.

З Франції в травні для встановлення "побратимських" зв'язків з Євпаторією приїхали мер і віце-мер міста Маріньян. Угоду про встановлення "побратимських відносин" між містами назвали "міжмуніципальною співпрацею". У МЗС Франції заявили, що підписання цієї угоди суперечить міжнародному праву.

З Чехії були помічені депутат європарламенту Яромир Кохлічек, депутат Сейму Ярослав Доубрава, бізнесмен Александр Гегальчий, президент Чесько-середньоазіатської торгової палати Іржі Неставал.

Нагадаємо, Держдепартамент США в п'ятницю, 15 червня, опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок в незаконно анексований Крим, а також Північний Кавказ, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами "тероризму і піддатися переслідуванню".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2018 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.