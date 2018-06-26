Журналісти ідентифікували 230 іноземних діячів, які незаконно відвідали Крим у 2018 році

З лютого по травень 2018 року журналістам вдалося впізнати в окупованому Росією Криму 231 іноземця, який незаконно відвідав півострів.

Всього вдалося за чотири місяці ідентифікувати 30 громадян Німеччини, які незаконно відвідали Крим, повідомляє Blackseanews.

Найбільш популярним півострів опинився серед членів німецької правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини. Крим відвідала "делегація" з восьми представників AfD у земельних парламентах. У самій же Німеччині ініціатива цих викликала обурення не тільки у федерального уряду, але й у керівництва AfD.

Андреас Маурер – німецький рекордсмен за кількістю візитів в окупований Крим за ці місяці. Цей скандальний голова фракції "Ліва" (Die Linke) у парламенті міста Квакенбрюк приїжджав у серпні 2017 року в складі "німецької делегації", в жовтні того ж року – у складі "норвезької делегації", у листопаді був учасником "Форуму друзів Криму", в березні 2018 року був "міжнародним спостерігачем" на незаконних виборах президента Росії в окупованому Криму, в квітні не пропустив "Ялтинський міжнародний економічний форум".

Подружжя Вебер з Норвегії просуває "народну дипломатію". У травні 2018 року візит в окупований Росією Крим зробила Марія Романова (постійно проживає в Іспанії), що називає себе "Великою Княгинею" і "главою Російського імператорського дому".

Ще один частий в Криму гість – італієць Стефано Вальдегамбері, депутат регіонального парламенту області Венето. На його рахунку вже згаданий "Форум друзів Криму", президентські вибори і "Ялтинський міжнародний економічний форум".

В цілому ж з Італії вдалося ідентифікувати 21 особу, що робить цю країну другою після Німеччини за числом громадян, що відвідали окупований Крим.

З Франції в травні для встановлення "побратимських" зв'язків з Євпаторією приїхали мер і віце-мер міста Маріньян. Угоду про встановлення "побратимських відносин" між містами назвали "міжмуніципальною співпрацею". У МЗС Франції заявили, що підписання цієї угоди суперечить міжнародному праву.

З Чехії були помічені депутат європарламенту Яромир Кохлічек, депутат Сейму Ярослав Доубрава, бізнесмен Александр Гегальчий, президент Чесько-середньоазіатської торгової палати Іржі Неставал.

Нагадаємо, Держдепартамент США в п'ятницю, 15 червня, опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок в незаконно анексований Крим, а також Північний Кавказ, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами "тероризму і піддатися переслідуванню".