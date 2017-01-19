Ідея нейтралітету України як компромісу у вирішенні конфлікту з Росією є помилкою, - Гейтс

Україні необхідно відстоювати принцип своєї територіальної цілісності, ідея нейтралітету як компромісу у вирішенні конфлікту з Росією є помилковою, вважає 22-й міністр оборони США (2006-2011 роки) Роберт Гейтс, який у 1991-1993 роках також очолював ЦРУ.

"Було б помилкою говорити про нейтралітет України. Україна не повинна ніколи здавати свою позицію. Крим - це частина України, і ніколи вона не повинна відмовлятися, що Донбас - це частина України", - заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "українського ланчу" в Давосі, організованому Фондом Пінчука в четвер.

Екс-міністр оборони зазначив, що на Донбасі зосереджено дуже багато важкої промисловості, металургії, машинобудування, видобутку вугілля, і наслідком їхньої втрати буде дуже сильне уповільнення української економіки.

"Тому мета українських лідерів - подумати про те, яким чином свою країну знову об'єднати. Я не кажу, що у мене є відповідь, але, думаю, це має бути пріоритетом. Щоб 80% країни, яка залишається вільною і незалежною, стали привабливішими економічно, якщо говорити про чесний уряд, про обмеження олігархів та їхньої ролі", - сказав він.

Гейтс підкреслив, що в рамках відстоювання принципу територіальної цілісності дуже важливо, щоб Україна "у своєму будинку навела лад".

"Думаю, що той меседж від України, який повинен виходити на адресу і нової адміністрації США, і Європи, і бізнес-співтовариств, що серйозні кроки робляться щодо внутрішніх реформ, умови для іноземних інвестицій поліпшуються, і що є нові можливості в Україні", - підкреслив екс-міністр оборони США.

На його думку, тільки коли європейський і американський бізнес і лідери будуть впевненіші в тому, що в країні йде боротьба з корупцією, і що тут можна вести бізнес, тоді можна буде почати говорити про якісь майбутні стосунки.

Як вважає Гейтс, який рекомендував нещодавно обраному президенту США Дональду Трампу кандидатуру нового держсекретаря Рекса Тіллерсона, наразі ще рано говорити про якісь додаткові гарантії безпеки для України, оскільки нова адміністрація США тільки формується і тому, що перед нею буде багато інших невідкладних і складних питань.

Екс-міністр оборони також зазначив, що, враховуючи географічне розташування і природу економіки України, їй потрібні хороші відносини і з Західною Європою, і з Росією.

"А ось прорахувати, як це зробити таким чином, щоб не принести в жертву будь-які заяви про суверенітет - це власне і є головний виклик для України", - констатував він.

На його думку, в України є шанс, навіть поки конфлікт залишається невирішеним, залучити в країну великий західний бізнес, що підтверджує зростання агросектору та успіх на ньому західних компаній.

"Але в іноземного бізнесу повинна бути впевненість, що вони не будуть мати справу з корупцією, інакше вони не прийдуть", - підкреслив Гейтс.

Нагадаємо, темою 13-го "українського сніданку" в Давосі, який традиційно проводить бізнесмен Віктор Пінчук, стало "майбутнє України в мінливому світі".