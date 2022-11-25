Ідея Європи: збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти рф

Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на москву

Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на москву, пише Spiegel.

"Ми повинні розширити нашу підтримку Україні: системи протиповітряної оборони, зброя, військова техніка, зимова форма - все, про що просять українці", - сказав він після зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Латвії та Румунії в Каунасі.

"Ми повинні продовжувати санкції: у кремля не повинно залишитися ресурсів для продовження цієї війни", - додав Гітанас Науседа.

Глави чотирьох країн ЄС обговорили питання безпеки і оборони та зміцнення східного флангу НАТО. Разом вони також взяли участь у симпозіумі "Ідея Європи" у культурній столиці Європи 2022 року. До учасників заходу у відеозверненні також звернувся президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що його країна бореться за європейські цінності і що Україна стала передовою лінією в боротьбі Європи за себе.

"Минуло 274 дні і антиєвропейська агресія Росії приречена на провал, європейська свобода гарантована", - зазначив він.