Ідея Європи: збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти рф
Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на москву, пише Spiegel.
"Ми повинні розширити нашу підтримку Україні: системи протиповітряної оборони, зброя, військова техніка, зимова форма - все, про що просять українці", - сказав він після зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Латвії та Румунії в Каунасі.
"Ми повинні продовжувати санкції: у кремля не повинно залишитися ресурсів для продовження цієї війни", - додав Гітанас Науседа.
Глави чотирьох країн ЄС обговорили питання безпеки і оборони та зміцнення східного флангу НАТО. Разом вони також взяли участь у симпозіумі "Ідея Європи" у культурній столиці Європи 2022 року. До учасників заходу у відеозверненні також звернувся президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що його країна бореться за європейські цінності і що Україна стала передовою лінією в боротьбі Європи за себе.
"Минуло 274 дні і антиєвропейська агресія Росії приречена на провал, європейська свобода гарантована", - зазначив він.
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