ІДІЛ атакувала три виборчі дільниці в Іраку
У результаті атак терористів постраждали чотири людини, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на місцеві ЗМІ.
"В Абу-Сайда чотири снаряди вибухнули у центрі міста, два з них поруч з виборчою дільницею. Також у селі Карма група бойовиків Ісламської держави атакувала виборців", - розповіли в іракській поліції.
Також два терористи-смертники з ІДІЛ намагалися атакувати виборчу дільницю у місті Баакуба, яке є центром провінції Діяла. Терористи мали пояси смертників і були озброєні автоматом Калашникова і гранатами. Їх застрелили співробітники безпеки.
Сьогодні, 12 травня, в Іраку проходять парламентські вибори. У виборах беруть участь 6990 кандидатів від 87 партій. Серед учасників 2011 жінок, яким гарантували 25% місць у парламенті на 329 місць.
Нагадаємо, у грудні 2017-го прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
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