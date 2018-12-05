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ІДІЛ атакувала три виборчі дільниці в Іраку

Сьогодні в країні обирають парламент
Під час проведення перших парламентських виборів в Іраку після перемоги над терористичним угрупованням "Ісламська держава" бойовики ІДІЛ здійснили низку атак на виборчі дільниці в провінції Діяла.
ІДІЛ атакувала три виборчі дільниці в Іраку Фото:reuters

У результаті атак терористів постраждали чотири людини, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"В Абу-Сайда чотири снаряди вибухнули у центрі міста, два з них поруч з виборчою дільницею. Також у селі Карма група бойовиків Ісламської держави атакувала виборців", - розповіли в іракській поліції.

Також два терористи-смертники з ІДІЛ намагалися атакувати виборчу дільницю у місті Баакуба, яке є центром провінції Діяла. Терористи мали пояси смертників і були озброєні автоматом Калашникова і гранатами. Їх застрелили співробітники безпеки.

Сьогодні, 12 травня, в Іраку проходять парламентські вибори. У виборах беруть участь 6990 кандидатів від 87 партій. Серед учасників 2011 жінок, яким гарантували 25% місць у парламенті на 329 місць.

Нагадаємо, у грудні 2017-го прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

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12 05 2018 17:18
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