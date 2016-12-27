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Командувач військами міжнародної коаліції обіцяє ліквідацію ІДІЛ протягом двох років

Ліквідації терористів просувається повільно, оскільки члени ІДІЛ встигли підготуватися
Для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.
Командувач військами міжнародної коаліції обіцяє ліквідацію ІДІЛ протягом двох років Фото: Reuters

Зокрема, про це заявив командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал-майор Стівен Таунсенд, інформує видання Daily Beast.

Він зазначив, що після звільнення Мосула і Ракка, терористи спробують сховатися в сирійській пустелі.

Таунсенд додав, що кампанія коаліції з ліквідації терористів просувається повільно. Однак, за його словами, цього слід було очікувати, так як члени ІДІЛ встигли підготуватися.

Відзначимо, що Мосул знаходиться під контролем ІДІЛ з червня 2014 року.

Нагадаємо, що в США збільшили винагороду за інформацію, яка може допомогти затримати лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді, до 25 мільйонів доларів.

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27 12 2016 09:36
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