Командувач військами міжнародної коаліції обіцяє ліквідацію ІДІЛ протягом двох років
Зокрема, про це заявив командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал-майор Стівен Таунсенд, інформує видання Daily Beast.
Він зазначив, що після звільнення Мосула і Ракка, терористи спробують сховатися в сирійській пустелі.
Таунсенд додав, що кампанія коаліції з ліквідації терористів просувається повільно. Однак, за його словами, цього слід було очікувати, так як члени ІДІЛ встигли підготуватися.
Відзначимо, що Мосул знаходиться під контролем ІДІЛ з червня 2014 року.
Нагадаємо, що в США збільшили винагороду за інформацію, яка може допомогти затримати лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді, до 25 мільйонів доларів.
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