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ІДІЛ обговорює з Аль-Каїдою союз,- віце-президент Іраку

В Іраку не вірять у безслідне зникнення ІДІЛ
Ісламська держава обговорює з "Аль-Каїдою" альянс, оскільки іракські війська наближаються до бойовиків IДІЛ в Мосулі.
ІДІЛ обговорює з Аль-Каїдою союз,- віце-президент Іраку Фото: Reuters

Відповідну заяву зробив віце-президент Іраку Айад Аллаві, повідомляє Reuters.

За його словами, він отримав цю інформацію від іракських і інших контактів в регіоні, які знайомі з ситуацією.

"Обговорення почалося зараз. Між посланниками, що представляють Багдаді (лідер ІДІЛ) і Завахірі (лідер "Аль-Каїди") ведуться дискусії і діалог", - заявив Аллаві.

Ісламська держава відкололося від "Аль-Каїди" в 2014 році, і з тих пір ці дві групи ведуть запеклу боротьбу за терористів і фінансування. Аз-Завахірі публічно критикував Ісламську державу за її жорстокі методи, які включали обезголовлення, утоплення і самітництво.

Аллаві зазначив, що неясно, як ці два терористичні угруповання зможуть працювати разом. Він також підкреслив, що навіть якщо ІДІЛ втратить свою територію в Іраку, воно все одно просто так не зникне.

Нагадаємо, що в березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.

Військові США ініціювали розслідування у зв'язку з повідомленнями про можливу загибель від однієї до кількох сотень мирних мешканців у іракському місті Мосул від авіаудару коаліції.

Варто відзначити, що бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в нещодавно звільненому районі західної частини Мосула.

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