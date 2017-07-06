ІДІЛ оприлюднив відео нападу на парламент в Ірані
ІД розповсюдив відео через інформресурс бойовиків Amaq, повідомляє Independent.
Ролик, знятий терористами, показує потерпілого чи мертву людину в діловому одязі, лежачого на підлозі офісної кімнати, коли людина з автоматом проходить повз.
Також на відео видно людину з гвинтівкою Калашникова.
Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.
Згодом, у мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані.
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що "сьогодні знову дуже сумний день".
"Я стежу за атаками. Я буду на зв'язку з міністром [закордонних справ Ірану Завадом] Заріфом", - додала вона.
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