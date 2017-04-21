ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі
Про це повідомляє AFP з посиланням на пропагандистське агентство Amaq.
"Виконавець нападу на Єлисейських полях в центрі Парижа бельгієць Абу Юсеф і він один з бойовиків Ісламської держави", - йдеться в заяві Amaq.
Нападник був відомий французькій поліції по боротьбі з тероризмом, вони вже робили рейд за місцем його проживання в передмісті Парижа.
"Невідомо, як ця подія вплине на результат одних з найбільш непередбачуваних виборів за останнє десятиліття, але лідер ультраправих Марін Ле Пен і консерватор Франсуа Фійон негайно скасували всі заходи своїх передвиборних кампаній намічені на п'ятницю", - повідомляє AFP.
Як повідомлялося, один поліцейський був убитий, інший отримав поранення в результаті стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері. Нападник був застрелений при спробі втекти.
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