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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі

Нападник був відомий французькій поліції по боротьбі з тероризмом
Терористична організація Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад на поліцейських в Парижі.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину в Парижі Фото: AFP Photo / Francois Guillot

Про це повідомляє AFP з посиланням на пропагандистське агентство Amaq.

"Виконавець нападу на Єлисейських полях в центрі Парижа бельгієць Абу Юсеф і він один з бойовиків Ісламської держави", - йдеться в заяві Amaq.

Нападник був відомий французькій поліції по боротьбі з тероризмом, вони вже робили рейд за місцем його проживання в передмісті Парижа.

"Невідомо, як ця подія вплине на результат одних з найбільш непередбачуваних виборів за останнє десятиліття, але лідер ультраправих Марін Ле Пен і консерватор Франсуа Фійон негайно скасували всі заходи своїх передвиборних кампаній намічені на п'ятницю", - повідомляє AFP.

Як повідомлялося, один поліцейський був убитий, інший отримав поранення в результаті стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері. Нападник був застрелений при спробі втекти.

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