CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі
Джихадисти стверджують, що теракт вчинив один смертник
Фото:reuters
Теракт вчинив один смертник у начиненому вибухівкою жилеті, після чого відбулося ще три вибухи, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ.
При цьому ніяких підтверджень причетності угруповання до теракту агентство не надало.
Нагадаємо, що в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, ще 30 отримали поранення.
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28 12 2017 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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