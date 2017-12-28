ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

Джихадисти стверджують, що теракт вчинив один смертник

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.

Теракт вчинив один смертник у начиненому вибухівкою жилеті, після чого відбулося ще три вибухи, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ.

При цьому ніяких підтверджень причетності угруповання до теракту агентство не надало.

Нагадаємо, що в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, ще 30 отримали поранення.