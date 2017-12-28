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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

Джихадисти стверджують, що теракт вчинив один смертник
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі Фото:reuters

Теракт вчинив один смертник у начиненому вибухівкою жилеті, після чого відбулося ще три вибухи, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Amaq, пов'язане з ІДІЛ.

При цьому ніяких підтверджень причетності угруповання до теракту агентство не надало.

Нагадаємо, що в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі 27 грудня 40 людей загинули, ще 30 отримали поранення.

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28 12 2017 13:18
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