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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Барселоні

Бойовики ІДІЛ заявили, що вони стоять за атакою в Барселоні
Терористичне угрупування Ісламська держава взяло на себе відповідальність за теракт в Барселоні, в результаті якого загинули щонайменше 13 осіб.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Барселоні Фото: Reuters

Про це повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів, з посиланням на агентство Amaq - офіційний новинний ресурс ІДІЛ.

Нагадаємо, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони.

Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 13 людей загинули, 80 отримали поранення.

В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.

За даними ЗМІ, за кермом фургона був Дрісс Укабір (Driss Oukabir). Чи є він серед затриманих - також невідомо.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.

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18 08 2017 06:25
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