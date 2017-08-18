CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угрупування Ісламська держава взяло на себе відповідальність за теракт в Барселоні, в результаті якого загинули щонайменше 13 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Барселоні
Бойовики ІДІЛ заявили, що вони стоять за атакою в Барселоні
Фото: Reuters
Про це повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів, з посиланням на агентство Amaq - офіційний новинний ресурс ІДІЛ.
Нагадаємо, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони.
Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 13 людей загинули, 80 отримали поранення.
В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.
За даними ЗМІ, за кермом фургона був Дрісс Укабір (Driss Oukabir). Чи є він серед затриманих - також невідомо.
Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.
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