ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі

"Провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції"

Терористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, що відкрив вогонь по перехожих і поліцейських в центрі Страсбурга, був "солдатом ІДІЛ".

Зловмисник "був солдатом Ісламської держави і провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції", яка бореться з бойовиками ІДІЛ в Сирії та Іраку, йдеться у завяві, інформує Reuters.

Терористи не надали ніяких доказів на користь цього твердження.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.