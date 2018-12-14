CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, що відкрив вогонь по перехожих і поліцейських в центрі Страсбурга, був "солдатом ІДІЛ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі
"Провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції"
Фото: AFP
Зловмисник "був солдатом Ісламської держави і провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції", яка бореться з бойовиками ІДІЛ в Сирії та Іраку, йдеться у завяві, інформує Reuters.
Терористи не надали ніяких доказів на користь цього твердження.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
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14 12 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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