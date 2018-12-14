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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі

"Провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції"
Терористична організація "Ісламська держава" заявила, що чоловік, що відкрив вогонь по перехожих і поліцейських в центрі Страсбурга, був "солдатом ІДІЛ".
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі Фото: AFP

Зловмисник "був солдатом Ісламської держави і провів операцію у відповідь на заклики до нападу на громадян країн коаліції", яка бореться з бойовиками ІДІЛ в Сирії та Іраку, йдеться у завяві, інформує Reuters.

Терористи не надали ніяких доказів на користь цього твердження.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

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14 12 2018 08:59
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