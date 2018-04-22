ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі
Вибух був здійснений в неділю терористом-смертником біля центру реєстрації виборців в афганській столиці Кабулі, повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство бойовиків AMAQ.
Поліцейські кажуть, що це був теракт. За їх даними, терорист-смертник підірвав вибухівку у дверному прорізі офісів центру. Однак поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за інцидент.
Президент Афганістану Ашраф Гані висловив співчуття загиблим внаслідок вибуху і побажав якнайшвидшого одужання потерпілим. Він заявив, що дав розпорядження відповідним службам надати підтримку і допомога тим, кого торкнулася" цей теракт.
Водночас повідомляється, що в Афганістані пролунав другий вибух за день, передає Khaama Press з посиланням на співробітників органів безпеки.
Згідно з повідомленням, другий інцидент стався також біля центру реєстрації виборців (однак у провінції Баглан на північному сході країни) приблизно за дві години після першої атаки.
Унаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей, ще десятеро дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее