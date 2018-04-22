ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі

Раніше припускалося, що за атакою може стояти рух "Талібан"

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт в Кабулі.

Вибух був здійснений в неділю терористом-смертником біля центру реєстрації виборців в афганській столиці Кабулі, повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство бойовиків AMAQ.

Поліцейські кажуть, що це був теракт. За їх даними, терорист-смертник підірвав вибухівку у дверному прорізі офісів центру. Однак поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за інцидент.

Президент Афганістану Ашраф Гані висловив співчуття загиблим внаслідок вибуху і побажав якнайшвидшого одужання потерпілим. Він заявив, що дав розпорядження відповідним службам надати підтримку і допомога тим, кого торкнулася" цей теракт.

Водночас повідомляється, що в Афганістані пролунав другий вибух за день, передає Khaama Press з посиланням на співробітників органів безпеки.

Згідно з повідомленням, другий інцидент стався також біля центру реєстрації виборців (однак у провінції Баглан на північному сході країни) приблизно за дві години після першої атаки.

Унаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей, ще десятеро дістали поранення.