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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції

У заяві ІДІЛ нападника назвали "солдатом халіфату"
Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників в супермаркеті на півдні Франції.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції Фото: telegraph.co.uk

Відповідну заяву розповсюдило агентство Amaq, пов’язане з ісламістами.

У заяві ІДІЛ нападника назвали "солдатом халіфату" без додаткових пояснень чи доказів.

Нагадаємо, сьогодні у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.

Врешті-решт, французька поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.

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23 03 2018 18:38
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