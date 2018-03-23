ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників в супермаркеті на півдні Франції.

Відповідну заяву розповсюдило агентство Amaq, пов’язане з ісламістами.

У заяві ІДІЛ нападника назвали "солдатом халіфату" без додаткових пояснень чи доказів.

Нагадаємо, сьогодні у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.

Врешті-решт, французька поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.