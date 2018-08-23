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ІДІЛ взяла відповідальність за напад під Версалем

Озброєний ножем злочинець напав на перехожих у французькій комуні Трап недалеко від Версаля
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад поблизу Парижа.
ІДІЛ взяла відповідальність за напад під Версалем Фото: telegraph.co.uk

"Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад з ножем поблизу Парижа", - повідомляє Agence France Press з посиланням на пов’язане з ІДІЛ агентство Amaq.

Нагадаємо, озброєний ножем злочинець напав на перехожих у французькій комуні Трап недалеко від Версаля.

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23 08 2018 13:12
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