ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Манчестері

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

Відповідне відео терористів було розміщене в соціальних мережах, повідомляє Reuters.

За інформацією The Guardian, британська поліція підтвердила, що вибух у Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде було здійснено терористом-смертником. Він загинув на місці.

Також у поліції впевнені, що смертник діяв сам.

Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.

Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.