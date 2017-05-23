ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Манчестері
Відповідне відео терористів було розміщене в соціальних мережах, повідомляє Reuters.
За інформацією The Guardian, британська поліція підтвердила, що вибух у Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде було здійснено терористом-смертником. Він загинув на місці.
Також у поліції впевнені, що смертник діяв сам.
Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.
Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.
За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.
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