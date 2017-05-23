Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Манчестері

Вибух було здійснено терористом-смертником
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Манчестері Фото: Express & Star/ Twitter

Відповідне відео терористів було розміщене в соціальних мережах, повідомляє Reuters.

За інформацією The Guardian, британська поліція підтвердила, що вибух у Манчестері під час концерту американської співачки Аріани Гранде було здійснено терористом-смертником. Він загинув на місці.

Також у поліції впевнені, що смертник діяв сам.

Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.

Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.