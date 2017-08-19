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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Камбрільсі

Раніше ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні
Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за наїзд на пішоходів у Камбрільсі.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Камбрільсі Фото: EPA / UPG

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Камбрільсі", – повідомляє AFP з посиланням на пропагандистське агентство ІДІЛ.

 

 

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.

 
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19 08 2017 15:52
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