ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Камбрільсі

Раніше ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за наїзд на пішоходів у Камбрільсі.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Камбрільсі", – повідомляє AFP з посиланням на пропагандистське агентство ІДІЛ.

#BREAKING IS claims Cambrils attack: propaganda agency — AFP news agency (@AFP) 19 августа 2017 г.

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.