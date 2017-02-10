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ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад в Марселі

Двоє людей в результаті нападу загинули
Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Марселі, в результаті якого загинули дві людини.
ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад в Марселі Фото: Reuters

"Бойовик Ісламської держави відповідальний за напад з ножем на залізничному вокзалі в Марселі на півдні Франції, в результаті якого загинули дві жінки", - повідомляє інформаційне агентство терористів "Амак", інформує Reuters.

Нагадаємо, в неділю у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. 

Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!".

Двоє людей в результаті нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.

Розслідуванням нападу на вокзалі Марселя займається антитерористичний відділ прокуратури Франції.

 
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02 10 2017 08:38
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