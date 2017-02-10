CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Марселі, в результаті якого загинули дві людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ІДІЛ взяло на себе відповідальність за напад в Марселі
Двоє людей в результаті нападу загинули
Фото: Reuters
"Бойовик Ісламської держави відповідальний за напад з ножем на залізничному вокзалі в Марселі на півдні Франції, в результаті якого загинули дві жінки", - повідомляє інформаційне агентство терористів "Амак", інформує Reuters.
Нагадаємо, в неділю у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль.
Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!".
Двоє людей в результаті нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.
Розслідуванням нападу на вокзалі Марселя займається антитерористичний відділ прокуратури Франції.
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02 10 2017 08:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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