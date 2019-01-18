ІДІЛ взяло на себе відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську
"Як йдеться у "ексклюзивному" матеріалі у випуску 165 щотижневої газети ісламістів Al-Naba, ІДІЛ бере на себе відповідальність за вибухи багатоквартирного будинку та мікроавтобуса у російському Магнітогорську", - повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті, з посиланням на газету ІДІЛ.
Телеграм-канал Directorate 4, який висвітлює діяльність бойовиків, вказав, що у тексті статті йдеться про закладання прибічниками ІДІЛ вибухівки в багатоповерхівці та приведенні її в дію.
Тривале замовчування своєї причетності (майже три тижні після вибуху) бойовики пояснили тим, що переймалися за безпеку тих, хто безпосередньо влаштував теракт. Канал зазначає, що в статті немає жодних подробиць вибуху, окрім як усім відомих фактів. Телеграм-канал Directorate 4 має понад 38 тисяч підписників.
IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 січня 2019 р.
Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.
Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.
Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.
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