ІДІЛ взяло на себе відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську

"Як йдеться у "ексклюзивному" матеріалі у випуску 165 щотижневої газети ісламістів Al-Naba, ІДІЛ бере на себе відповідальність за вибухи багатоквартирного будинку та мікроавтобуса у російському Магнітогорську", - повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті, з посиланням на газету ІДІЛ.

Телеграм-канал Directorate 4, який висвітлює діяльність бойовиків, вказав, що у тексті статті йдеться про закладання прибічниками ІДІЛ вибухівки в багатоповерхівці та приведенні її в дію.

Тривале замовчування своєї причетності (майже три тижні після вибуху) бойовики пояснили тим, що переймалися за безпеку тих, хто безпосередньо влаштував теракт. Канал зазначає, що в статті немає жодних подробиць вибуху, окрім як усім відомих фактів. Телеграм-канал Directorate 4 має понад 38 тисяч підписників.

