ІДІЛ взяло на себе відповідальність за вибухи будинку і маршрутки у Магнітогорську

Тривале замовчування своєї причетності (майже три тижні після вибуху) бойовики пояснили тим, що переймалися за безпеку тих, хто безпосередньо влаштував теракт.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибухи будинку (загинули 39 людей) та маршрутки (загинули три людини) у російському Магнітогорську.

"Як йдеться у "ексклюзивному" матеріалі у випуску 165 щотижневої газети ісламістів Al-Naba, ІДІЛ бере на себе відповідальність за вибухи багатоквартирного будинку та мікроавтобуса у російському Магнітогорську", - повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті, з посиланням на газету ІДІЛ.

Телеграм-канал Directorate 4, який висвітлює діяльність бойовиків, вказав, що у тексті статті йдеться про закладання прибічниками ІДІЛ вибухівки в багатоповерхівці та приведенні її в дію.

Тривале замовчування своєї причетності (майже три тижні після вибуху) бойовики пояснили тим, що переймалися за безпеку тих, хто безпосередньо влаштував теракт. Канал зазначає, що в статті немає жодних подробиць вибуху, окрім як усім відомих фактів. Телеграм-канал Directorate 4 має понад 38 тисяч підписників.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 січня 2019 р.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.