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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Індонезії

Кількість жертв зросла - офіційно задокументовано 11 загиблих
Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Індонезії.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Індонезії Фото:reuters

Кількість жертв зросла - офіційно задокументовано 11 загиблих і 40 поранених. Це найбільший напад на християн в Індонезії з 2005 року, повідомляє The Jakarta Post.

Як пише "Радіо Свобода", поліція в Індонезії встановила, що нападниками на три християнські церкви в місті Сурабая були шестеро членів однієї родини, серед них двоє дітей.

Усі шестеро нападників діяли як смертники й загинули. Поліція також повідомляла, що, крім того, виявила в одній із церков міста вибуховий пристрій, що не спрацював.

iPress.ua повідомляв, що внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.

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13 05 2018 17:34
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