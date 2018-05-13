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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Індонезії
Кількість жертв зросла - офіційно задокументовано 11 загиблих
Фото:reuters
Кількість жертв зросла - офіційно задокументовано 11 загиблих і 40 поранених. Це найбільший напад на християн в Індонезії з 2005 року, повідомляє The Jakarta Post.
Як пише "Радіо Свобода", поліція в Індонезії встановила, що нападниками на три християнські церкви в місті Сурабая були шестеро членів однієї родини, серед них двоє дітей.
Усі шестеро нападників діяли як смертники й загинули. Поліція також повідомляла, що, крім того, виявила в одній із церков міста вибуховий пристрій, що не спрацював.
iPress.ua повідомляв, що внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.
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