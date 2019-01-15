ІДІЛ захопила місто в Нігерії
Місто повністю перейшло до рук ІДІЛ, урядові сили покинули населений пункт. Війська бігли разом з місцевими жителями, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в службах безпеки країни.
"Терористи вторглися в Ранн, вони захопили владу, наші хлопці відступають", - повідомило джерело агентства.
Місто захопили терористи "Ісламської держави Західної Африки" (ISWA). Раніше це угруповання входило до "Боко Харам", а потім присягнула на вірність керівництву ІДІЛ.
Зазначається, що захоплення міста сталося за кілька тижнів до національних виборів у Нігерії. Чинний глава держави Мохаммаду Бухарі прийшов до влади в 2015 році завдяки обіцянкам перемогти ісламістське угрупування "Боко Харам", від якого ISWA відкололася в 2016 році.
Терористи під час захоплення населеного пункту терористи підпалювали будівлі.
У грудні 2018 року бойовики ISWA захопили нігерійське місто Бага, через що 30 тисяч людей були змушені тікати. У січні урядові війська змогли повернути контроль над містом, нагадує видання.
Додамо, представники нігерійського Агентства з надзвичайних ситуацій штату Борно повідомили про те, що в місті Майдугурі на північному сході країни терористи-смертники з угрупування "Боко Харам" привели в дію два вибухових пристрої.
Також, у Нігерії невідомі озброєні люди напали на село на півночі країни і вбили щонайменше 51 людину, зокрема й дітей.
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