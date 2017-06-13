ІДІЛ закликає своїх прихильників в Росії і на Заході здійснити теракти до закінчення Рамадану
Бойовики опублікували аудіоповідомлення із закликом до нападів на зашифрованому каналі в Telegram, інформує Reuters.
Відзначається, що справжність запису поки не була перевірена, проте голос на ній дуже схожий на голос представника угруповання Аби аль-Хасана аль-Мухайера.
"О, леви Мосула, Ракка і Тала Афара, Бог благословить ці чисті руки і яскраві обличчя, звинувачуйте знедолених і відступників і боріться з ними силою однієї людини", - йдеться в повідомленні.
Агентство пише, що знедолені - це для ІДІЛ зневажливий термін, яким вони називають мусульман-шиїтів.
Нагадаємо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліціїбуло вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".
Раніше у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декількох високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.
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