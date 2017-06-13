ІДІЛ закликає своїх прихильників в Росії і на Заході здійснити теракти до закінчення Рамадану

Терористичне угрупування "Ісламська держава" закликала своїх прихильників до атак в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах під час священного місяця Рамадан, який почався в кінці травня.

Бойовики опублікували аудіоповідомлення із закликом до нападів на зашифрованому каналі в Telegram, інформує Reuters.

Відзначається, що справжність запису поки не була перевірена, проте голос на ній дуже схожий на голос представника угруповання Аби аль-Хасана аль-Мухайера.

"О, леви Мосула, Ракка і Тала Афара, Бог благословить ці чисті руки і яскраві обличчя, звинувачуйте знедолених і відступників і боріться з ними силою однієї людини", - йдеться в повідомленні.

Агентство пише, що знедолені - це для ІДІЛ зневажливий термін, яким вони називають мусульман-шиїтів.

Нагадаємо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліціїбуло вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декількох високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.