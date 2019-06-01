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ІДІЛ завдав удару в Сирії, поранені двоє британських солдатів

Їх евакуювали американські війська 5 січня
Двоє британських військовослужбовців спеціального призначення отримали серйозні поранення під час нападу терористів "Ісламської держави" в Сирії.
ІДІЛ завдав удару в Сирії, поранені двоє британських солдатів Фото: AFP

Два британські солдати були атаковані ракетою поблизу міста Дейр Аль-Зор. Їх евакуювали американські війська 5 січня вранці. Вважається, що курдський боєць загинув внаслідок атаки, інформує ВВС з посиланням на повідомлення у соцмережах.

"Ми не коментуємо спецназ", - заявив представник британського Міністерства оборони.

Британські спеціальні підрозділи діють у Сирії, але Міністерство оборони цього не підтверджує, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

 
 
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06 01 2019 14:17
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