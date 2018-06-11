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Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком у світі

Спочатку актор здивувався, але потім визнав, що дійсно добре виглядає
Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2018 року. Ним став 46-річний британський актор Ідріс Ельба, відомий за фільмами "Рок-н-рольщик", "Тор" і "Тихоокеанський кордон".
Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком у світі Фото: vladtime.ru

Першим цю новину повідомив акторові телеведучий Джиммі Феллон в ефірі свого "Нічного шоу" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon).

Актор вийшов на зв'язок з Лондона і був дуже здивований вибором People. Однак потім він подивився в дзеркало і зазначив, що дійсно добре виглядає.


Фото: twitter.com/KarenCivil

Також Ідріс пожартував, що "мама буде ним дуже пишатися".

Журнал People вибирає найсексуальнішого чоловіка щорічно з 1985 року. У цей список також входять Мел Гібсон, Райан Рейнольдс, Дуейн Джонсон, Девід Бекхем, Ченнінг Татум та інші.

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06 11 2018 17:08
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