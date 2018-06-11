CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖурнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2018 року. Ним став 46-річний британський актор Ідріс Ельба, відомий за фільмами "Рок-н-рольщик", "Тор" і "Тихоокеанський кордон".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком у світі
Спочатку актор здивувався, але потім визнав, що дійсно добре виглядає
Фото: vladtime.ru
Першим цю новину повідомив акторові телеведучий Джиммі Феллон в ефірі свого "Нічного шоу" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon).
Актор вийшов на зв'язок з Лондона і був дуже здивований вибором People. Однак потім він подивився в дзеркало і зазначив, що дійсно добре виглядає.
Фото: twitter.com/KarenCivil
Також Ідріс пожартував, що "мама буде ним дуже пишатися".
Журнал People вибирає найсексуальнішого чоловіка щорічно з 1985 року. У цей список також входять Мел Гібсон, Райан Рейнольдс, Дуейн Джонсон, Девід Бекхем, Ченнінг Татум та інші.
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06 11 2018 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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