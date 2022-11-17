IFC планує надати кредит для України на 2 млрд доларів
Про це повідомляє Reuters.
IFC розраховує покрити половину підтримки, яку, як очікується, буде надано протягом наступних 18-24 місяців, від донорів, сказала Кестнер, виступаючи на Українській інвестиційній конференції в Лондоні.
Виступаючи на тій же панелі, Маттео Патроне, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), зазначив, що очікує, що до кінця року обсяг кредитів, наданих організацією Україні, досягне 1,5 млрд євро.
Патроне також сказав, що кредитор працює над великим пакетом ліквідності.
"Нам потрібно зосередитись на тому, що відбудеться у наступні 12-15 місяців, щоб переконатися, що ми виграємо війну на економічному фронті", – заявив керуючий директор ЄБРР.
Раніше повідомлялось, що Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги.
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