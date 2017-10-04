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Ігор Білоус підтвердив свою відставку

Білоус є главою Фонду державного майна з 19 травня 2015 року
Голова Фонду державного майна Ігор Білоус написав на своїй сторінці у Facebook, що подав у відставку.
Ігор Білоус підтвердив свою відставку Ігор Білоус. Фото: ukrinform.ua

"Сьогодні я подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України", - повідомив він.

"Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років", - заявив Білоус.

Він повідомив, що розроблений Фондом законопроект дозволить остаточно перевести процес приватизації з політичної в економічну площину.

"Ми почали цю реформу, продовжать її інші. А для мене прийшов час рухатись далі. Спочатку планую невелику перерву, проведу час з родиною. І невдовзі повернусь до того, чим займався до приходу на держслужбу", - сказав голова Фонду.

З усіма знаннями і набутим досвідом своє завдання бачу в тому, щоб допомагати залучати інвестиції в Україну, сприяти її економічному розвитку", - підсумував Білоус.

Як відомо, Ігор Білоус колишній інвестиційний банкір, який працював в інвестиційній компанії SARSCapital, інвестиційному банку UBS, а також був головою інвестиційно-банківського управління інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і співдиректором київського регіонального офісу.

Після Революції Гідності Білоус був призначений главою Державної фіскальної служби, де пропрацював з 1 березня 2014 року до 24 лютого 2015 року.

З 19 травня 2015 року Білоус є главою Фонду державного майна.

Фонд держмайна неодноразово анонсував приватизацію Одеського припортового заводу і ряду великих обленерго, однак їх приватизація так і не відбулася.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.

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