Ігор Білоус підтвердив свою відставку
"Сьогодні я подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України", - повідомив він.
"Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років", - заявив Білоус.
Він повідомив, що розроблений Фондом законопроект дозволить остаточно перевести процес приватизації з політичної в економічну площину.
"Ми почали цю реформу, продовжать її інші. А для мене прийшов час рухатись далі. Спочатку планую невелику перерву, проведу час з родиною. І невдовзі повернусь до того, чим займався до приходу на держслужбу", - сказав голова Фонду.
З усіма знаннями і набутим досвідом своє завдання бачу в тому, щоб допомагати залучати інвестиції в Україну, сприяти її економічному розвитку", - підсумував Білоус.
Як відомо, Ігор Білоус колишній інвестиційний банкір, який працював в інвестиційній компанії SARSCapital, інвестиційному банку UBS, а також був головою інвестиційно-банківського управління інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і співдиректором київського регіонального офісу.
Після Революції Гідності Білоус був призначений главою Державної фіскальної служби, де пропрацював з 1 березня 2014 року до 24 лютого 2015 року.
З 19 травня 2015 року Білоус є главою Фонду державного майна.
Фонд держмайна неодноразово анонсував приватизацію Одеського припортового заводу і ряду великих обленерго, однак їх приватизація так і не відбулася.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану