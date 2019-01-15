Ігор Луценко відповів на звинувачення про виведення коштів з банку "Київська Русь"

"Мій депозит згорів. І я отримав лише часткову компенсацію втраченого вкладу"

Депутат Верховної Ради Ігор Луценко заявив, що не бачить підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це депутат сказав виданню LB.ua, коментуючи заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про те, що він вивів з банку "Київська Русь" 750 тисяч гривень за день до його банкрутства.

"Інформація з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізосіб про те, що я нібито став фігурантом кримінальної справи проти мене, подається щонайменше некоректно... Підкреслюю, що стосовно мене немає жодної кримінальної справи. Є просто заява Фонду гарантування вкладів про те, що я нібито скоїв кримінальний злочин, не задекларувавши кошти, отримані від збанкрутілого банку "Київська Русь", - заявив він.

"Насправді мій депозит у цьому банку згорів. І я отримав у підсумку лише часткову компенсацію втраченого вкладу. Природно, я цю часткову компенсацію декларував. Тому немає ніякої підстави для притягнення мене до кримінальної відповідальності", - додав він.

Нардеп пов'язує заяву Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, що він веде активну роботу в рамках профільного комітету щодо виявлення корупційних схем у самому Фонді.

"Я як один із депутатів неодноразово говорив про корупційні схеми всередині самого Фонду. Тому пов'язую такі заяви Фонду з діяльністю нашого підкомітету в рамках комітету з питань боротьби з корупцією", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, що в липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до генерального прокурора з проектом подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата за вищевказаними фактами. Однак подання на Дзензерського було повернуто на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки.

Незважаючи на це, 24 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив провадження проти Дзензерського, тому що не побачив в його діях складу кримінального правопорушення.