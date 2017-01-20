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Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів через націоналізацію "ПриватБанку", - Боголюбов

Гроші Григорія Суркіса не чіпали
Власник футбольного клубу "Динамо" Київ Ігор Суркіс втратив декілька сотень мільйонів доларів після націоналізації "ПриватБанку".
Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів через націоналізацію "ПриватБанку", - Боголюбов Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

Про це заявив один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов, інформує VoxCheck.

За даними видання, вибір НБУ у тому, чиї гроші списати, а чиї - залишити, викликає у Боголюбова здивування.

За його словами, "під каток націоналізації потрапили декілька сотень мільйонів доларів сім'ї Ігоря Суркіса".

"Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали", - сказав Боголюбов.

Окрім того, зазначається, що за даними реєстру судових справ, в останніх числах грудня сім'я Суркісів подала у суд на Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.

Нагадаємо, що серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку" опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

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20 01 2017 14:58
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