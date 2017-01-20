Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів через націоналізацію "ПриватБанку", - Боголюбов

Власник футбольного клубу "Динамо" Київ Ігор Суркіс втратив декілька сотень мільйонів доларів після націоналізації "ПриватБанку".

Про це заявив один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов, інформує VoxCheck.

За даними видання, вибір НБУ у тому, чиї гроші списати, а чиї - залишити, викликає у Боголюбова здивування.

За його словами, "під каток націоналізації потрапили декілька сотень мільйонів доларів сім'ї Ігоря Суркіса".

"Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали", - сказав Боголюбов.

Окрім того, зазначається, що за даними реєстру судових справ, в останніх числах грудня сім'я Суркісів подала у суд на Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.

Нагадаємо, що серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку" опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.