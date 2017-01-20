Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів через націоналізацію "ПриватБанку", - Боголюбов
Про це заявив один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов, інформує VoxCheck.
За даними видання, вибір НБУ у тому, чиї гроші списати, а чиї - залишити, викликає у Боголюбова здивування.
За його словами, "під каток націоналізації потрапили декілька сотень мільйонів доларів сім'ї Ігоря Суркіса".
"Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали", - сказав Боголюбов.
Окрім того, зазначається, що за даними реєстру судових справ, в останніх числах грудня сім'я Суркісів подала у суд на Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.
Нагадаємо, що серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку" опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.
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