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"Ігри нескорених": українці вибороли 14 медалей, вісім з яких золоті

В останній день змагань українець Павло Будаєвський завоював 4 золоті медалі
Українська збірна на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених" у Торонто завоювала 14 медалей, 8 з яких — золоті.
"Ігри нескорених": українці вибороли 14 медалей, вісім з яких золоті Фото: ukrinform.ua

Українці виграли 8 золотих, 4 срібних і 2 бронзові медалі.

"Враховуючи, що наша команда - одна з найменших - лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда переконала увесь світ, що наші військові - сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці команди у Facebook.

Зазначимо, що в останній день змагань українець Павло Будаєвський завоював 4 золоті медалі. Він став першим у чотирьох запливах на різні дистанції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, українські лучники Катерина Михайлова, Роман Панченко і Валерій Рак завоювали "срібло" у фіналі стрільби з лука у командному заліку на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених-2017".

Довідка: "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютує збірна Румунії. Змагання стартували 24 вересня в Торонто (Канада) і триватимуть до 30 вересня.

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30 09 2017 10:44
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