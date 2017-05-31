IKEA підтвердила наміри зайти на ринок України

У компанії не уточнили місто і конкретний торгівельний центр, де планується відкриття торгової мережі

Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок.

Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.

"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але наразі у нас немає точної дати щодо відкриття торгової мережі", — йдеться у повідомленні.

У компанії також не уточнили місто і конкретний торгівельний центр, де планується відкриття торгової мережі IKEA в Україні.

Нагадаємо, 29 травня глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький повідомив, що IKEA планує вийти на український ринок.

За його словами, IKEA може стати орендарем торгівельно-розважального центру "Південний" у Голосіївському районі Києва.

Раніше повідомлялось, що IKEA оголосила про створення власної бюджетної авіакомпанії FLIKEA.

IKEA — транснаціональна корпорація, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування — "IKEA International Group". Заснована у Швеції, штаб-квартира знаходиться в місті Лейдені, Нідерланди.