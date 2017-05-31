IKEA підтвердила наміри зайти на ринок України
Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.
"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але наразі у нас немає точної дати щодо відкриття торгової мережі", — йдеться у повідомленні.
У компанії також не уточнили місто і конкретний торгівельний центр, де планується відкриття торгової мережі IKEA в Україні.
Нагадаємо, 29 травня глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький повідомив, що IKEA планує вийти на український ринок.
За його словами, IKEA може стати орендарем торгівельно-розважального центру "Південний" у Голосіївському районі Києва.
Раніше повідомлялось, що IKEA оголосила про створення власної бюджетної авіакомпанії FLIKEA.
IKEA — транснаціональна корпорація, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування — "IKEA International Group". Заснована у Швеції, штаб-квартира знаходиться в місті Лейдені, Нідерланди.
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