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IKEA підтвердила наміри зайти на ринок України

У компанії не уточнили місто і конкретний торгівельний центр, де планується відкриття торгової мережі
Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок.
IKEA підтвердила наміри зайти на ринок України Фото: pro100news.info

Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Громадського.

"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але наразі у нас немає точної дати щодо відкриття торгової мережі", — йдеться у повідомленні.

У компанії також не уточнили місто і конкретний торгівельний центр, де планується відкриття торгової мережі IKEA в Україні.

Нагадаємо, 29 травня глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький повідомив, що IKEA планує вийти на український ринок.

За його словами, IKEA може стати орендарем торгівельно-розважального центру "Південний" у Голосіївському районі Києва.

Раніше повідомлялось, що IKEA оголосила про створення власної бюджетної авіакомпанії FLIKEA.

IKEA — транснаціональна корпорація, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Повне найменування — "IKEA International Group". Заснована у Швеції, штаб-квартира знаходиться в місті Лейдені, Нідерланди.

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31 05 2017 21:31
ТЕГИ: IKEA, бізнес
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