Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок.

Про це заявляє глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Черницького, IKEA планує орендувати приміщення в торгово-розважальному центрі "Південний" Будівництво ТРЦ заплановане на кінець 2017 року в Києві. Згідно з проектом, торгово-розважальний центр буде найбільшим в Україні.

"Наміри IKEA вже озвучені, представники спеціально сюди приїжджали, зустрічалися. Тобто, вже існує велика ймовірність їх приходу", – зазначив він.

Окрім того, Черницький заявив, що орендарями нового ТРЦ стануть і інші міжнародні оператори.

Нагадаємо, що одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому компанія ІКЕА зацікавлена у співпраці з українськими постачальниками дерев'яних меблів та комплектуючих до них.