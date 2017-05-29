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IKEA планує вийти на український ринок

Перше представництво може з'явитися в Києві
Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок.
IKEA планує вийти на український ринок Фото: pro100news.info

Про це заявляє глава правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Черницького, IKEA планує орендувати приміщення в торгово-розважальному центрі "Південний" Будівництво ТРЦ заплановане на кінець 2017 року в Києві. Згідно з проектом, торгово-розважальний центр буде найбільшим в Україні.

"Наміри IKEA вже озвучені, представники спеціально сюди приїжджали, зустрічалися. Тобто, вже існує велика ймовірність їх приходу", – зазначив він.

Окрім того, Черницький заявив, що орендарями нового ТРЦ стануть і інші міжнародні оператори.

Нагадаємо, що одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому компанія ІКЕА зацікавлена у співпраці з українськими постачальниками дерев'яних меблів та комплектуючих до них.

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29 05 2017 21:37
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