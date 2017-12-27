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IKEA прийматиме стару постільну білизну в обмін на знижки

Можна приносити наволочки, простирадла і підодіяльники будь-яких виробників, кольорів, розмірів і з будь-яких матеріалів
Напередодні нового року IKEA запустили проект з переробки білизни: в обмін на старі комплекти покупець отримає купон на знижку 15% на покупку нових.
IKEA прийматиме стару постільну білизну в обмін на знижки Фото: soncotton.com.ua

Можна приносити наволочки, простирадла і підодіяльники будь-яких виробників, кольорів, розмірів і з будь-яких матеріалів - зібрані речі передадуть благодійному фонду "Друге дихання" для повторного використання і переробки.

"Нерідко для виготовлення обтиральних виробів використовуються нові тканини. А це ж - літри води, витраченої на вирощування бавовни. Якщо дати непотрібному простирадлу друге життя, можна скоротити настільки серйозну витрату ресурсів. Багато просто викидають стару білизну в звичайний сміттєвий бак, тим самим посилюючи гостру ситуацію з побутовими відходами. Наш проект допоможе позбутися від непотрібних речей без шкоди для планети", - зазначила керівник відділу по екології і соціальної відповідальності роздрібної мережі ІКЕА Наталія Бенеславська.

Поки сервіс працює тільки в магазині IKEA "Біла Дача", але якщо він сподобається покупцям, його запустять і в інших магазинах.

Нагадаємо, шведська торгова мережа IKEA веде переговори про розміщення виробничих потужностей на території Львівської області.

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27 12 2017 14:14
ТЕГИ: IKEA, екологія
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