IKEA прийматиме стару постільну білизну в обмін на знижки
Можна приносити наволочки, простирадла і підодіяльники будь-яких виробників, кольорів, розмірів і з будь-яких матеріалів - зібрані речі передадуть благодійному фонду "Друге дихання" для повторного використання і переробки.
"Нерідко для виготовлення обтиральних виробів використовуються нові тканини. А це ж - літри води, витраченої на вирощування бавовни. Якщо дати непотрібному простирадлу друге життя, можна скоротити настільки серйозну витрату ресурсів. Багато просто викидають стару білизну в звичайний сміттєвий бак, тим самим посилюючи гостру ситуацію з побутовими відходами. Наш проект допоможе позбутися від непотрібних речей без шкоди для планети", - зазначила керівник відділу по екології і соціальної відповідальності роздрібної мережі ІКЕА Наталія Бенеславська.
Поки сервіс працює тільки в магазині IKEA "Біла Дача", але якщо він сподобається покупцям, його запустять і в інших магазинах.
Нагадаємо, шведська торгова мережа IKEA веде переговори про розміщення виробничих потужностей на території Львівської області.
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