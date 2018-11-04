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Ільхама Алієва вчетверте обрали президентом Азербайджану, – екзит-пол

За чинного президента проголосували 82,71%
Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на виборах глави держави.
Ільхама Алієва вчетверте обрали президентом Азербайджану, – екзит-пол Ільхам Алієв. Фото: vesti.az

Такими є дані екзит-полу дослідницького центру Els, повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

"За даними екзит-полу, явка на виборах склала 68,7%. За чинного президента проголосували 82,71%", - сказала керівник центру "Els" Ірада Ягубова.

За її словами, самовисуванець Захід Орудж набирає 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократична партія) – 3,56%, Гудрат Гасангулієв (Партія єдиного народного фронту) – 4,23%, інші кандидати набирають менше 3%.

За даними екзит-полу Opinionway, Алієв набирає 86%.

Ільхам Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Він переобрався главою держави в 2008 і в 2013 роках.

Відповідно до змін, внесених восени 2016 року у Конституції Азербайджану, президент країни обирається на сім років.

Нагадаємо, що призначення на 11 квітня 2018 року позачергових президентських виборів в Азербайджані пов'язано з проведенням у країні низки міжнародних і місцевих заходів, приурочених до 100-річчя створення Азербайджанської Демократичної Республіки (АДР).

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11 04 2018 20:16
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