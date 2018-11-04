Ільхама Алієва вчетверте обрали президентом Азербайджану, – екзит-пол
Такими є дані екзит-полу дослідницького центру Els, повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".
"За даними екзит-полу, явка на виборах склала 68,7%. За чинного президента проголосували 82,71%", - сказала керівник центру "Els" Ірада Ягубова.
За її словами, самовисуванець Захід Орудж набирає 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократична партія) – 3,56%, Гудрат Гасангулієв (Партія єдиного народного фронту) – 4,23%, інші кандидати набирають менше 3%.
За даними екзит-полу Opinionway, Алієв набирає 86%.
Ільхам Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Він переобрався главою держави в 2008 і в 2013 роках.
Відповідно до змін, внесених восени 2016 року у Конституції Азербайджану, президент країни обирається на сім років.
Нагадаємо, що призначення на 11 квітня 2018 року позачергових президентських виборів в Азербайджані пов'язано з проведенням у країні низки міжнародних і місцевих заходів, приурочених до 100-річчя створення Азербайджанської Демократичної Республіки (АДР).
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