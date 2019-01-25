ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілля Кива став 20-м кандидатом у президенти України
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії України в п'ятницю ввечері
Фото: socpartia.com
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії України в п'ятницю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Таким чином, ЦВК зареєструвала вже 20 кандидатів у президенти України.
Рекордна кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була в 2004 році, коли їх було 24. У виборах президента України 2014 року брав участь 21 кандидат.
Зокрема зареєстровано таких кандидатів:
- лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;
- нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;
- член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександр Вілкул;
- лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов;
- лідер партії "Соціалістична партія Олександра Мороза" Олександр Мороз.
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25 01 2019 20:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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