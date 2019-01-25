Ілля Кива став 20-м кандидатом у президенти України Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії України в п'ятницю ввечері

Лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.

Фото: socpartia.com

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії України в п'ятницю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна" Таким чином, ЦВК зареєструвала вже 20 кандидатів у президенти України. Рекордна кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була в 2004 році, коли їх було 24. У виборах президента України 2014 року брав участь 21 кандидат. Зокрема зареєстровано таких кандидатів: лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;

нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;

член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександр Вілкул;

лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов;

лідер партії "Соціалістична партія Олександра Мороза" Олександр Мороз.

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