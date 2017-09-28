Ільмі Умеров у суді: Я поклявся і дав слово за народ свій померти. До зустрічі в Гаазі, - ВІДЕО

"Мене судять не за висловлювання у програмі, а за політичні переконання, які я не приховую"

Окупаційний суд у Криму засудив заступника голови Меджлісу Кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії поселення.

Ще за тиждень до оголошення вироку Ільмі Умеров виступив з промовою у судді. Відео опублікувала його дочка Айше Умерова.

"Мене судять не за висловлювання у програмі, а за політичні переконання, які я не приховую. Не визнаючи юрисдикцію Росії у Криму, я вважаю можливість повернення Криму тільки ненасильницьким шляхом.

– Кримськотатарський народ проявив свою тверду громадянську позиції прихильності до України і досі її не змінює. Саме за таку позицію кримськотатарський народ опинився під катком репресії де-факто встановленої у Криму російської окупаційної влади, що знайшло відображення у резолюції Генасамблеї ООН щодо стану справу з правами людини в Автономній республіці Крим.

Сьогодні в Криму зрадники судять патріотів, ті, хто зрадили тих, хто не зрадили.

– Боротьба триває незалежно від змісту вироку. Кримськотатарський народ відстоює тут безпеку всього цивілізованого світу. Якщо агресія Росії щодо України та Криму залишиться не наказаною, це стане прецедентом, через яким обвалиться весь світовий порядок.

Я поклявся і дав слово за народ свій померти. До зустрічі в Гаазі"

Нагадаємо, що підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

7 вересня Ільмі Умерова відпустили з психіатричної лікарні в Сімферополі, де він протягом трьох тижнів проходив примусову психіатричну експертизу.

12 травня ФСБ Росії затримала в окупованому Криму заступника голови Меджлісу. Окупаційна влада Криму інкримінує Умерову сепаратизм.