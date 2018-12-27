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Ілон Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні

У наступному році в Україні мають з'явитися станції Tesla Superchargers - у селі Опарипси в Рівненській області та у Житомирі
Бізнесмен Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.
Ілон Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні Фото: gettyimages.com

"Більшість людей не знають, що мережа Tesla Supercharger дозволяє легко подорожувати на великі відстані по США, великій частині Європи, Канаді та Китаю", - написав Маск у Twitter, прикріпивши карту пунктів підзарядки.

Пізніше він додав, що станції будуть знаходитися по всій Європі, зокрема і в Україні.

"Supercharger охопить 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини", - резюмував він.

Так, у наступному році в Україні мають з'явитися станції Tesla Superchargers - у селі Опарипси в Рівненській області та у Житомирі.

Раніше Маск презентував унікальний швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. За його словами, тут зможе використовуватися будь-який автономний електромобіль, а не тільки Tesla.

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27 12 2018 08:51
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