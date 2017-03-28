Ілон Маск хоче поєднати людський мозок з комп'ютером, щоб лікувати епілепсію і параліч

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став одним із засновників компанії, яка займеться розробкою методу, що дозволяє зв'язати людський мозок з комп'ютером.

Компанія під назвою Neuralink була зареєстрована в липні 2016 року. Основним напрямком її діяльності стане створення технології "нейронного мережива", повідомляє Rebublic з посиланням на The Wall Street Journal.

Вона дасть людині можливість безпосередньо передавати повідомлення на комп'ютер без безпосередньої фізичної взаємодії з ним.

Такі методи збільшать можливості людського інтелекту, а також дозволять лікувати певні захворювання, зокрема епілепсію і параліч.

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Маск неодноразово вказував на перспективність створення таких технологій. Вперше він розповів про "нейронне мереживо" в 2016 році, зазначив Business Insider.

Засновник Tesla пояснював, що "нейронне мереживо" – це електронний шар мозку, який дозволить людям "миттєво отримувати інформацію з інтернету.

Нагадаємо, що Ілон Маск пообіцяв, що швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.