Ілон Маск хоче поєднати людський мозок з комп'ютером, щоб лікувати епілепсію і параліч
Компанія під назвою Neuralink була зареєстрована в липні 2016 року. Основним напрямком її діяльності стане створення технології "нейронного мережива", повідомляє Rebublic з посиланням на The Wall Street Journal.
Вона дасть людині можливість безпосередньо передавати повідомлення на комп'ютер без безпосередньої фізичної взаємодії з ним.
Такі методи збільшать можливості людського інтелекту, а також дозволять лікувати певні захворювання, зокрема епілепсію і параліч.
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Засновник Tesla пояснював, що "нейронне мереживо" – це електронний шар мозку, який дозволить людям "миттєво отримувати інформацію з інтернету.
Нагадаємо, що Ілон Маск пообіцяв, що швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.
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