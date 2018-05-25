Ілон Маск намагався викупити домен "Української правди" у Росії

Винахідник помилився і написав, що Росія відмовилася продавати йому домен сайту "Української правди"

Засновник компанії SpaceX та керівник Tesla Ілон Маск заявив, що хотів купити домен Pravda.com для свого видання "Правда" з рейтингом достовірності новин, однак адреса виявилася зайнятою. При цьому Маск помилився і написав, що домен належить Росії.

"Спробував купити Pravda.com, але Росія відмовила. Виявляється, вони вже використовують його", – написав Макс на своїй сторінці у Twitter.

Згодом він визнав помилку і дорікнув Росії в тому, що вона не поправила його.

"Виявляється, Pravda.com насправді належить Україні. Чомусь Росія не переймалася тим, щоб мене виправити", – зазначив Маск.

Натомість видання нагадало Маску, що іноді необхідно займатися "фактчекінгом".

Зрештою він вирішив купити домен Pravduh.com.

23 травня Ілон Маск оголосив про намір створити сайт Pravda після критики сучасної журналістики. Мета сайту – надати громадськості можливість оцінювати правдивість матеріалів з плином часу відслідковувати рейтинг правдивості кожного журналіста, редактора та видання. Чому Маск вирішив використати в назві слово "правда", невідомо.

Нагадаємо, винахідник і керівник компаній Space X та Tesla Ілон Маск анонсував вихід на кондитерський ринок.