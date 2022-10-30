НОВИНИНовий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск почав скорочувати штат компанії Twitter - NYT
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це повідомляє NYT.
Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося.
Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники повинні були отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.
Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.
Раніше повідомлялось, що Маск планує створити спеціальну раду для модерації контенту у Twitter.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 10 2022 09:36 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер
- Україна отримала від Німеччини 40 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
СТАТТІ