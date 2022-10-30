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Ілон Маск почав скорочувати штат компанії Twitter - NYT

Новий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії.
Ілон Маск почав скорочувати штат компанії Twitter - NYT Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це повідомляє NYT.

Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося. 

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники повинні були отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати,  Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Раніше повідомлялось, що Маск планує створити спеціальну раду для модерації контенту у Twitter.

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30 10 2022 09:36
ТЕГИ: Twitter, МАСК
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