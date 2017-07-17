Ілон Маск: штучний інтелект є "найбільшою загрозою" людству

Засновник SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск вважає, що найбільшу загрозу для людства становитиме штучний інтелект.

"У сфері штучного інтелекту я маю є доступ до найбільш провідних технологій. І я думаю, що людям є про що турбуватися", - наводить слова Маска Fortune.

На його думку, розвиток штучного інтелекту - це виняткова сфера, в яку уряду варто втручатися, інакше може бути занадто пізно. Він зазначив, що автомобільні аварії, авіакатастрофи, неякісні продукти, або ліки не несуть фундаментальної загрози людству, на відміну від штучного інтелекту.

Маск також зазначив, що надмірний розвиток цієї сфери може загрожувати людям безробіттям і нестабільністю в соціальній сфері.

Штучний інтелект може почати поширювати фейкову інформацію і маніпулювати нею, додав він. Маск вважає, що гіпотетично це може статися в оборонній сфері та спровокувати війну.

"Перо сильніше за меч", - додав він.

При цьому, Маск наголосив, що виступає проти зайвих наглядових і контрольних заходів, але в сфері штучного інтелекту він вважає їх необхідними. Fortune відзначає, що ці заяви "дуже сильні" для людини, яка вважає себе прихильником кіберлібертаріанства - ідеології, яка виступає проти втручання держави.

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Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.