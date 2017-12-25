Ілон Маск у різдвяному листі зізнався, що він марсіанин

Він також перерахував досягнення своїх компаній так, нібито вони його діти

Видання The Wired опублікувало різдвяний лист Ілона Маска, нібито отриманий від "анонімного джерела". У ньому автор Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink і Boring Company звернувся до "землян, які живуть за земним часом" і зізнався, що він марсіанин.

"У мене зовсім інші стосунки з часом, але не лише тому, що я марсіанин. Жартую, напевно. Не переживайте за це. Проте навіть я не можу заперечувати, що все рухається вперед", – зазначив Маск.

У листі він перерахував досягнення своїх компаній з моменту їх існування так, нібито вони його діти.

Space X, 15 років: "Вона росте дуже швидко, не лише запустила 12 ракет до МКС, а й представила детальний план колонізації Марса".

Tesla, 14 років: "Цей хлопець просто чудо, зі своїм скляним дахом, передовим сенсорним інтерфейсом та іншими фішками. Впевнений, 400 тис. осіб, які оформили попереднє замовлення автомобіля, погодяться зі мною".

OpenAI та Neuralink, два роки і рік: "Я завжди мріяв об'єднати наші мізки з комп'ютерами і радий, що мої найменші хлопчики присвятили себе цьому".

The Boring Company, один рік: "Мені подобається, що коли його старий вирішить відвідати свого малюка під землею, йому не доведеться зіткнутися з вбивцями або просто іншими людьми".

На завершення Ілон Маск побажав усім, щоб у них були такі ж "інноваційні, хвилюючі та багаті життя".

Нагадаємо, приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту. Очевидці переплутали її з НЛО.