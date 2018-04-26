Ілон Маск зізнався в розробці "кіборг-дракона"
Про це пише Fortune.
"О, до речі, я будую кіборг-дракона", - написав він у своєму Twitter.
З усього того, чим зараз займається Маск, Dragon є тільки в космічній сфері - ракета, яка доставляє вантажі на Міжнародну космічну станцію, а в майбутньому повинна буде відправитися на Марс.
Видання Inverse допускає, що Dragon може змінити функціонал з вантажної на капсульну ракету, в якій будуть літати космонавти.
За версією видання, Dragon буде наділена штучним інтелектом - інтерфейсом з людським мозком від стартапу Маска Neuralink.
Підприємець не надав ніяких інших подробиць, проте і цього твіту вистачило, щоб люди були в захваті від новини.
Створення кіборг-дракону звучить в більшій мірі як наукова фантастика, проте раніше Маск вже використовував подібне анонсування, розповідаючи про продаж вогнеметів. Думка про вогнемети на початку теж вважалася жартом, але за нею послідували реальні багатомільйонні продажі.
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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