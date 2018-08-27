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Іловайськ у серпні 2014 року не мав стратегічного значення, - Муженко

"Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо в серпні, коли ми контролювали Кутейникове"
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко вважає, що Іловайськ у серпні 2014 року не мав стратегічного значення.
Іловайськ у серпні 2014 року не мав стратегічного значення, - Муженко Фото: medium.com

Про це він сказав в інтерв'ю знімальній групі, яка знімає документальний фільм про іловайські бої. Витяги з нього опубліковано у Facebook Муженка.

"Іловайськ у липні ще мав певний інтерес для нас як велика вузлова станція, і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, одне з тактичних завдань, які вирішувалися протягом усієї операції. Операція мала широкий розмах, понад 400 км по фронту. Іловайськ як населений пункт - це було просто як одне з тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже в серпні, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове дало нам можливість перерізати якраз залізничне сполучення з Росією - залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку - Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк. Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь-що взяти", - заявив він.

Муженко вважає, що штурм Іловайська був пов'язаний з інтересом певних політиків і бізнесменів.

"Я думаю, що такий вплив був. Я не можу навести якусь фактуру вам, я думаю, що є досить компетентні органи, які повинні займатися і мати певну інформацію. Це одне. А друге - те, що я знаю про цю нараду, яка була в Корбана. Така інформація у нас була. Була інформація також про нараду, яка була в Кураховому. Там теж питання розглядалися про важливість критичних об'єктів на території Донецької області. Були там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжний етап до взяття якихось серйозних об'єктів. Можливо, ТЕС, можливо, якогось іншого об'єкта на території Донецької області", - заявив він.

Нагадаємо, в третій декаді серпня 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб не допустити розгрому бойовиків "ДНР" і "ЛНР". У ніч з 23 на 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП), до 60 одиниць артилерії; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

У результаті ворожі сили отримали перевагу: особовий склад - 18 до 1; танки - 11 до 1, бронетехніка - 16 до 1; артилерія - 15 до 1, "Гради" - 24 до 1. В оточенні в районі Іловайська опинилися батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", батальйон Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б".

Керівництво сил АТО на чолі з Віктором Муженком організувало переговори з російськими військовими на чолі з генералом Миколою Богдановським про безпечне виведення українських сил. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала "зелений коридор" українським військовим, але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння.

Жертвами нападу стали 366 українських військових, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили в полон. Збройні Сили України втратили озброєнь і техніки на суму майже 300 млн гривень.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

28 серпня 2014 року українські війська потрапили в оточення під Донецьком, в Іловайську  —місті, яке вони за два з половиною тижні боїв так і не змогли взяти під свій контроль.

Наступного дня із бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення бійців та техніки. Однак, обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

 

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27 08 2018 12:56
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