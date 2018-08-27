Іловайськ у серпні 2014 року не мав стратегічного значення, - Муженко

"Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо в серпні, коли ми контролювали Кутейникове"

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко вважає, що Іловайськ у серпні 2014 року не мав стратегічного значення.

Про це він сказав в інтерв'ю знімальній групі, яка знімає документальний фільм про іловайські бої. Витяги з нього опубліковано у Facebook Муженка.

"Іловайськ у липні ще мав певний інтерес для нас як велика вузлова станція, і він в наших планах розглядався як один з тактичних епізодів, одне з тактичних завдань, які вирішувалися протягом усієї операції. Операція мала широкий розмах, понад 400 км по фронту. Іловайськ як населений пункт - це було просто як одне з тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже в серпні, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове дало нам можливість перерізати якраз залізничне сполучення з Росією - залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку - Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк. Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь-що взяти", - заявив він.

Муженко вважає, що штурм Іловайська був пов'язаний з інтересом певних політиків і бізнесменів.

"Я думаю, що такий вплив був. Я не можу навести якусь фактуру вам, я думаю, що є досить компетентні органи, які повинні займатися і мати певну інформацію. Це одне. А друге - те, що я знаю про цю нараду, яка була в Корбана. Така інформація у нас була. Була інформація також про нараду, яка була в Кураховому. Там теж питання розглядалися про важливість критичних об'єктів на території Донецької області. Були там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжний етап до взяття якихось серйозних об'єктів. Можливо, ТЕС, можливо, якогось іншого об'єкта на території Донецької області", - заявив він.

Нагадаємо, в третій декаді серпня 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб не допустити розгрому бойовиків "ДНР" і "ЛНР". У ніч з 23 на 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП), до 60 одиниць артилерії; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

У результаті ворожі сили отримали перевагу: особовий склад - 18 до 1; танки - 11 до 1, бронетехніка - 16 до 1; артилерія - 15 до 1, "Гради" - 24 до 1. В оточенні в районі Іловайська опинилися батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", батальйон Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б".

Керівництво сил АТО на чолі з Віктором Муженком організувало переговори з російськими військовими на чолі з генералом Миколою Богдановським про безпечне виведення українських сил. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала "зелений коридор" українським військовим, але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння.

Жертвами нападу стали 366 українських військових, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили в полон. Збройні Сили України втратили озброєнь і техніки на суму майже 300 млн гривень.