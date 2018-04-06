Ільвес: Якщо Росія атакує Естонію, то може втратити Санкт-Петербург
"Звісно, Росія може атакувати Естонію – але невдовзі вона може втратити навіть Омськ і Томськ, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам'ятають", - заявив Тоомас Гендрік Ільвес в інтерв’ю "Європейській правді".
Росія веде проти Естонії інформаційну кампанію, зазначив Ільвес. На Заході, за його словами, багато людей потрапляють під вплив російських пропагандистських наративів.
"Нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза – справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють"
Водночас, він вірить у можливість того, що Росія зміниться настільки, що загрози з її боку зникнуть.
"Я не вважаю, що агресія – це частина генокоду росіян!", - заявив Ільвес.
Нагадаємо, що теперішній президент Естонії Керсті Кальюлайд впевнена, що події в Грузії 2008 року і на українському Донбасі необхідно називати "своїми іменами".
"Війна є війна і окупація є окупація", - заявила вона.
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