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Ілюстраторка з України перемогла на європейському конкурсі

Якунова створила зображення для каліфорнійської компанії Mixmax, яка займається розширенням функцій електронної пошти
Ілюстраторка з України Тетяна Якунова перемогла в номінації Commercial на європейському конкурсі ілюстрацій iJungle Illustration Awards 2018.
Ілюстраторка з України перемогла на європейському конкурсі Фото: facebook.com/permalink

На плакатах ілюстраторки написано: "Жити однією командою з однією місією", "Знаходити найкраще одне в одному", "Перетворювати клієнтів на героїв", інформує The Village.

Роботи усіх переможців об’єднають в онлайн-книгу, яку згодом викладуть у мережі.

iJungle Illustration Awards 2018 – європейський конкурс ілюстрації для ілюстраторів, агентств, студентів та викладачів з усього світу. iJungle 2018 має 7 категорій: Book, Editorial, Comics, Commercial, New Talent (Student), Self-Promotion and Video Games Art.

Категорія Commercial передбачає роботи рекламного характеру, плакати, вітальні листівки, упаковки, брошури, які використовують з комерційною метою.

Також, у Парижі вуличний художник заховав у муралі приз на тисячу доларів. У настінному розписі загадка, впоравшись з якою можна отримати гроші.

 
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10 01 2019 11:06
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