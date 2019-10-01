Ілюстраторка з України перемогла на європейському конкурсі Якунова створила зображення для каліфорнійської компанії Mixmax, яка займається розширенням функцій електронної пошти

Ілюстраторка з України Тетяна Якунова перемогла в номінації Commercial на європейському конкурсі ілюстрацій iJungle Illustration Awards 2018.

Фото: facebook.com/permalink

На плакатах ілюстраторки написано: "Жити однією командою з однією місією", "Знаходити найкраще одне в одному", "Перетворювати клієнтів на героїв", інформує The Village. Роботи усіх переможців об’єднають в онлайн-книгу, яку згодом викладуть у мережі. iJungle Illustration Awards 2018 – європейський конкурс ілюстрації для ілюстраторів, агентств, студентів та викладачів з усього світу. iJungle 2018 має 7 категорій: Book, Editorial, Comics, Commercial, New Talent (Student), Self-Promotion and Video Games Art. Категорія Commercial передбачає роботи рекламного характеру, плакати, вітальні листівки, упаковки, брошури, які використовують з комерційною метою. Також, у Парижі вуличний художник заховав у муралі приз на тисячу доларів. У настінному розписі загадка, впоравшись з якою можна отримати гроші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію