ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКлінічні випробування на людях безпровідного мозкового чипу, розробленого компанією Ілона Маска Neuralink, розпочнуться протягом шести місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Імплантація чипа Neuralink людині протягом пів року: анонс від Маска
Фото: Укрінформ
Про це заявив Маск у середу на презентації компанії, передає Reuters.
Як зазначається, компанія розробляє інтерфейси мозкових чипів, які можуть дозволити пацієнтам з обмеженими можливостями знову рухатися та спілкуватися. У середу Маск зазначив, що чипи також допоможуть людям бачити.
Компанія Neuralink, розташована в Сан-Франциско та в Остіні, штат Техас, останніми роками проводила випробування на тваринах, намагаючись отримати дозвіл від Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) для початку клінічних випробувань на людях.
"Ми хочемо бути надзвичайно обережними та впевненими, що він добре працюватиме, перш ніж поміщати пристрій в людину… Спочатку прогрес, особливо щодо людей, здаватиметься, можливо, жахливо повільним, але ми паралельно робимо все, щоб масштабувати його… Отже, теоретично прогрес має бути експоненціальним", — сказав Маск.
За його словами, перші два застосування пристрою Neuralink для людини стосуватимуться відновлення зору та забезпечення руху м’язів у людей, які не можуть цього робити.
Neuralink — американська компанія, яка займається розробкою мозкових імплантатів, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році, проте була представлена загалу у березні 2017 року.
Майбутніми продуктами Neuralink мають бути нейронні чипи, інтегровані в мозок людини з метою усунення наслідків певних хвороб мозку, розширення пам'яті, лікування паралічу, сліпоти, депресії, хвороби Паркінсона та оптимальнішого керування складними системами тощо. Припускається можливість подумки грати у відеоігри, викликати авто Tesla, або завантажувати і відтворювати спогади.
У 2019 році експерименти з чипізацією проводилися на мишах – у 87% випадків вживлення пристрою завершилися вдало. А в серпні 2020 року Маск провів офіційну презентацію проєкту, продемонструвавши світові чиповану свиню, на ім'я Гертруда. Однак торік Neuralink зіткнулася з проблемами безпеки після того, як кілька її мавп були піддані евтаназії, у тому числі через підозри на інфекції, повʼязані з пристроєм.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що компанія Ілона Маска почне імплантувати чипи людям у 2022 році.
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