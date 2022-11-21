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Імпорт російських добрив до Індії зріс майже вчетверо завдяки суттєвим знижкам

Частка росії на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.
Імпорт російських добрив до Індії зріс майже вчетверо завдяки суттєвим знижкам Фото: з вільного доступу
росія вперше стала найбільшим постачальником добрив до Індії у першій половині 2022/23 фінансового року, запропонувавши знижки в порівнянні зі світовими цінами, зайнявши понад п'яту частку ринку.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
 
Високопоставлений урядовець повідомив, що імпорт добрив Індією з росії зріс на 371% до рекордних 2,15 млн тонн за перші шість місяців року, який розпочався 1 квітня.
 
"Індія щосили намагалася отримати добрива за розумними цінами після ескалації конфлікту між росією та Україною. російські поставки були своєчасними і за розумними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту", – сказав чиновник.
 
Ціни на добрива на світовому ринку підскочили з березня після того, як західні країни запровадили санкції проти постачання добрив із росії та білорусі після вторгнення москви до України.
 
У сукупності на росію та білорусь минулого року припадало понад 40% світового експорту калію. На росію припадало близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту карбаміду та близько 14% моноамонійфосфату (МАФ) – тобто всіх основних видів добрив.
 
"Індія іноді отримувала знижки більш ніж на 70 доларів за тонну в порівнянні зі світовими цінами. росія отримала великого покупця, який може замінити європейських", – сказав представник галузі, який веде переговори із закордонними постачальниками від імені індійських покупців.
 
Сплеск постачань з росії вдвічі скоротив експорт Китаю в Індію – до 1,78 млн тонн у першій половині 2022/23 року. Експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати також скоротився.
 
У 2021/22 фінансовому році частка росії в індійському імпорті становила близько 6%, а частка Китаю – 24%. За словами чиновника, частка рф на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.
 
Загальний обсяг імпорту добрив Індією у першій половині 2022/23 року впав на 2,4% порівняно з минулим роком – до 10,27 млн тонн, хоча у вартісному вираженні імпорт за цей період зріс на 59% – до 7,4 млрд доларів.
 
Нагадаємо, що росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обійшовши традиційно домінуючих постачальників – Саудівську Аравію та Ірак.
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21 11 2022 15:59
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