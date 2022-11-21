Імпорт російських добрив до Індії зріс майже вчетверо завдяки суттєвим знижкам

Частка росії на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.

росія вперше стала найбільшим постачальником добрив до Індії у першій половині 2022/23 фінансового року, запропонувавши знижки в порівнянні зі світовими цінами, зайнявши понад п'яту частку ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Високопоставлений урядовець повідомив, що імпорт добрив Індією з росії зріс на 371% до рекордних 2,15 млн тонн за перші шість місяців року, який розпочався 1 квітня.

"Індія щосили намагалася отримати добрива за розумними цінами після ескалації конфлікту між росією та Україною. російські поставки були своєчасними і за розумними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту", – сказав чиновник.

Ціни на добрива на світовому ринку підскочили з березня після того, як західні країни запровадили санкції проти постачання добрив із росії та білорусі після вторгнення москви до України.

У сукупності на росію та білорусь минулого року припадало понад 40% світового експорту калію. На росію припадало близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту карбаміду та близько 14% моноамонійфосфату (МАФ) – тобто всіх основних видів добрив.

"Індія іноді отримувала знижки більш ніж на 70 доларів за тонну в порівнянні зі світовими цінами. росія отримала великого покупця, який може замінити європейських", – сказав представник галузі, який веде переговори із закордонними постачальниками від імені індійських покупців.

Сплеск постачань з росії вдвічі скоротив експорт Китаю в Індію – до 1,78 млн тонн у першій половині 2022/23 року. Експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати також скоротився.

У 2021/22 фінансовому році частка росії в індійському імпорті становила близько 6%, а частка Китаю – 24%. За словами чиновника, частка рф на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.

Загальний обсяг імпорту добрив Індією у першій половині 2022/23 року впав на 2,4% порівняно з минулим роком – до 10,27 млн тонн, хоча у вартісному вираженні імпорт за цей період зріс на 59% – до 7,4 млрд доларів.