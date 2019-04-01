Імпорт вживаних автомобілів в Україні на 40% перевищив за обсягами ринок нових машин

Маркою-лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом став Volkswagen

За 12 місяців ринок імпортних користованих автомобілів в Україні зріс удвічі - до 116,8 тис. одиниць. У той самий час продажі нових автомобілів склали лише 81,8 тис.

Підвищений попит на б/у імпорт призвів до загального зростання первинного ринку легкових автомобілів на 43%, до 198,6 тис. машин, свідчать дані асоціації "Укравтопром".

Маркою-лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом став Volkswagen. У 2018 році українці поставили на облік 19 250 імпортованих Volkswagen не першої свіжості, що втричі більше, ніж нових автомобілів цієї самої марки.

На другому місці Renault з показником 14 758 старих авто. Первинні реєстрації користованих Renault в 1,7 разу перевершили результат нових.

Skoda посіла третє місце - 10 615 авто з пробігом (майже удвічі більше від продажів нових).

Четвертим за популярністю став Ford, імпортований секонд-хенд цієї марки обрали 7 854 українці - це в 2,5 разу більше за тих, хто обрав нові Ford.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Opel з результатом 6 827 машин. Нових Opel торік реалізовано лише 209 одиниць.

Дані "Укравтопрому" включають тільки ті машини, які було поставлено на облік в Україні.

Нагадаємо, що в Україні попит на електромобілі виріс в 2,4 рази в листопаді в порівнянні з торішнім показником.